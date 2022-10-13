В Пентагоне заверили, что НАТО не втянется в конфликт на Украине

Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 13 октября, заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Остин сказал: «НАТО не будет втянута в конфликт. Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину и работать над повышением производства и наращиванием запасов вооружений».

Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN также в четверг, 13 октября заявил, что обстоятельства, которые могут вынудить альянс применить ядерное оружие, все еще очень далеки.

«Обстоятельства, при которых НАТО могла бы или была бы вынуждена применить ядерное оружие, остаются чрезвычайно далекими», – сказал генсек НАТО.

Вашингтон, Иван Бабурин

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