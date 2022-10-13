В Госдуме сообщили, что отцам троих детей дадут отсрочку от мобилизации

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в четверг, заявил, что министерство обороны РФ добавило в группу не подлежащих призыву по частичной мобилизации отцов с тремя детьми до 16 лет, – сообщается. на сайте РБК.

«Парламентской газете» Картаполов сказал, что данные разъяснения до сих пор не были нигде официально опубликованы, потому что они проходят по категории документов для служебного пользования.



«Это, по сути, жест доброй воли министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», – заявил председатель комитета Госдумы по обороне.



Москва, Иван Бабурин

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