Пентагон призвал ускорить процесс принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО в четверг, 13 октября, призвал страны-члены альянса как можно быстрее ратифицировать документы по вступлению Финляндии и Швеции в военный блок, – сообщают СМИ..

В ходе пресс-конференции шеф Пентагона сказал: «Я призываю всех союзников ратифицировать протоколы о вступлении как можно быстрее, чтобы мы смогли принять наших демократических партнеров в альянс».

Напомним, заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали 18 мая, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.

Брюссель, Иван Бабурин

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