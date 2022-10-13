Белый дом заявил, что будет следить за позицией Саудовской Аравии по российскому «вторжению» на Украину, а также обвинил Эр-Рияд в давлении на ОПЕК+

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 13 октября, заявил, что власти США будут следить за позицией Саудовской Аравии по «вторжению» России на Украину, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Кирби сказал: «Как сказал президент Байден, мы проводим переоценку наших отношений с Саудовской Аравией в свете таких действий. США продолжат следить за признаками, касающимися того, какую позицию Эр-Рияд занимает по вторжению России на Украину».

Кроме того, представитель Белого дома обвинил Эр-Рияд в давлении на страны-члены ОПЕК. В частности, Кирби заявил: «Мы предоставили Саудовской Аравии анализ, чтобы показать, что не было рыночных оснований для снижения целевых показателей производства и они легко могли подождать следующей встречи ОПЕК, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация. Другие страны ОПЕК в частном порядке заявили Вашингтону, что они тоже не согласны с решением Саудовской Аравии, однако чувствовали себя вынужденными поддержать курс Эр-Рияда».

«Министерство иностранных дел Саудовской Аравии может пытаться укорачиваться или уклоняться, но факты просты. Мир объединяется вокруг Украины в борьбе с российской агрессией. США сыграли ключевую роль в создании этой коалиции и привлекали руководство Саудовской Аравии к этим усилиям. В последние недели саудовская сторона сообщила нам в частном порядке и публично о своем намерении снизить производство нефти, что, как они знали, увеличит прибыль России и снизит эффективность санкций. Это неправильное направление», – заявил в ходе брифинга Джон Кирби.

Напомним, что 5 октября, страны-участники ОПЕК+ на очной встрече в Вене приняли решение с ноября сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Вашингтон, Иван Бабурин

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