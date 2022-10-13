В подконтрольном США сирийском лагере беженцев складывается тяжелая гуманитарная ситуация

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) в четверг, 13 октября, выступило с заявлением, в котором обратил внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию в лагере беженцев «ЭР-РУКБАН».

В заявлении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, размещенном в телеграм-канале минобороны России, говорится: «В настоящее время большинство обитателей лагеря, расположенного на территории оккупированной США зоны ЭТ-ТАНФ, составляют боевики незаконных вооруженных формирований, контролирующих лагерь «ЭР-РУКБАН», а также члены их семей».

«Значительное количество беженцев, не имеющих отношения к незаконным вооруженным формированиям, по-прежнему удерживается в «ЭР-РУКБАНЕ» против своей воли. По поступающей в российский Центр по примирению информации, они лишены доступа к гуманитарной помощи, медицинским и образовательным услугам. За 9 месяцев текущего года в районы, контролируемые сирийским правительством, из лагеря смогли выйти лишь 730 беженцев», – сообщили также в ЦПВС.

Российское минобороны констатирует, что «американское командование, демонстрируя свое бессилие в предоставлении гарантий безопасности на контролируемой территории, продолжает препятствовать прибытию совместной миссии российского ЦПВС и международных гуманитарных организаций для проведения реальной оценки обстановки в лагере и эвакуации оставшихся беженцев».

Москва, Иван Бабурин

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