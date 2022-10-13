Сын экс-генпрокурора России назначен советником Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в четверг, 13 октября, сообщил, что назначил своим советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки – Артема.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Сегодня принял решение о назначении Артема Юрьевича Чайки советником главы Чеченской Республики по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам. В сферу задач нового советника будет входить координация и непосредственное участие в деятельности общественных организаций, занимающихся проектами гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована Чеченская Республика».

Грозный, Иван Бабурин

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