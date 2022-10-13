Медведев назвал Борреля «больным» за слова о российском ядерном ударе

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 13 октября, заявил, что глава европейской дипломатии Жозепа Боррель «болеет» и страдает «паранойей», говоря о российском ядерном ударе.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Медведев написал: «Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет. Проследим логическую цепочку последствий: сначала якобы ядерный удар по Украине → сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране → встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход – ядерная зима на планете».

«Западным государствам безразлична Украина. Они не хотят впрягаться за них по полной. А уж тем более погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются», – отметил замглавы российского Совбеза и назвал главу евродипломатии «увядшей брюссельском колбасой».



Ранее сегодня Жозеп Боррель заявил, что ядерный удар России по Украине вызовет ответный неядерный, но мощный удар по России со стороны НАТО, который «приведет к уничтожению российской армии».

Москва, Иван Бабурин

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