В Турции за дезинформацию в СМИ будут отправлять в тюрьму на три года

Парламент Турции в четверг, 14 октября, ввел наказание до трех лет лишения свободы за сообщения в средствах массовой информации и социальных сетях, которые будут признаны дезинформацией, – сообщает государственный турецкий телеканал ТРТ.

Как сообщает телеканал, принятый турецким парламентом законопроект предусматривает от одного до трех лет лишения свободы за «распространение ложной информации» и лишение работников СМИ, признанных виновными в этом преступлении, журналистского удостоверения.

«Закон о дезинформации» направлен на социальные сети и интернет-сайты, которые должны будут предоставлять властям личную информацию своих пользователей в случае нарушения», – сообщает ТРТ.

Оппозиция считает, что власти используют административный ресурс, чтобы не допустить ее победы на всеобщих выборах, которые планируются в Турции в июне 2023 года, поскольку законопроект был внесен в парламент по инициативе возглавляемой президентом Турции Реджепом Эрдоганом правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Анкара, Иван Бабурин

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