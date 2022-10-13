Португалия отправит Украине неисправные пожарные российские вертолеты

Министр обороны Португалии Элена Каррейрас, во время своего выступления в Брюсселе по завершении встречи министров обороны НАТО в среду, 13 октября, заявила, что Лиссабон направит на Украину шесть, нуждающихся в ремонте, пожарных вертолетов разработки российской фирмы «Ка» (Камов), – сообщает газета Diario de Noticias.

В ходе своего выступления португальский министр обороны сказала: «По просьбе Украины и совместно с министерством внутренней администрации мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов «Камов», которые в связи с текущим сценарием, санкциями, наложенными на Россию, мы больше не можем эксплуатировать. Дело в том, что у них нет сертификатов летной годности, и мы даже не сможем их отремонтировать».

Брюссель, Иван Бабурин

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