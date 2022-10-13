Америка призвала Ирак воздержаться от насилия после выборов президента

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в четверг, 13 октября, заявил, что Соединенные Штаты приветствуют результаты президентских выборов в Ираке и призывают новое руководство страны воздерживаться от насилия, – сообщают СМИ.

В распространенном письменном заявлении Прайса говорится: «В то время, как политические лидеры Ирака формируют новое правительство, мы призываем их учитывать волю иракского народа, который отдал голос за правительство, отвечающее его потребностям. США настоятельно призывают все стороны воздержаться от насилия и разрешать разногласия дружественным и мирным путем посредством политического процесса».

Ранее в четверг, 13 октября, депутаты парламента Ирака большинством голосов избрали новым президентом страны 78-летнего Абдуллатыфа Рашида. Теперь избранный глава государства поручил сформировать новое правительство. Отмечается, что руководителя страны иракские парламентарии смогли выбрать только с четвертого раза.

Вашингтон, Иван Бабурин

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