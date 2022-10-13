Белоруссия ввела режим КТО

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ночь на пятницу, 14 октября, сообщил, что в республике введен режим контртеррористической операции (КТО) после сообщений о планируемых провокациях со стороны ряда сопредельных государств, – сообщило внешнеполитическое ведомство республики.

Глава белорусского МИДа в интервью «Известиям» заявил: «Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».

Минск, Иван Бабурин

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