Байден переплатил за еду в общепите

Президент США Джо Байден в четверг (13 октября) заплатил почти в четыре раза больше за свои тако во время визита в Лос-Анджелес. Сделал он это в знак солидарности с американцами, сильно пострадавшими от инфляции. Отметим, что широкий жест сделан за три недели до промежуточных выборов.

Улыбаясь, глава Белого дома объяснил официанту, что излишек следует использовать для оплаты еды следующего клиента. Сотрудник общепита, как рассказывают освещавшие визит президента СМИ, хотел сделать президенту скидку в 50 процентов – в благодарность за его работу. За две кесадильи и шесть тако, заказанные г-ном Байденом и несколькими калифорнийскими избранными чиновниками, он потребовал всего 16,45 доллара. Вместо того, чтобы принять скидку, президент-демократ, которому сейчас очень не на руку резкий рост цен в США и который может потерять большинство в Конгрессе во время промежуточных выборов, вручил ему 60 долларов.

Щедрость Байдена была продемонстрирована общественности всего через несколько часов после публикации новых данных по инфляции, подтвердивших потерю покупательной способности американцев. Цены выросли на 8,2% в сентябре за год, согласно индексу потребительских цен, опубликованному в четверг Министерством труда. За один месяц инфляция снова ускорилась до +0,4% в период с августа по сентябрь против +0,1% в период с июля по август. Джо Байден объявил в четверг днем, что примет решения «на следующей неделе» по цене на бензин, которая остается «слишком высокой». Скорее всего, ее попытаются снова искусственно занижать с помощью нефтяных резервов страны.

В настоящее время президент находится в турне по нескольким штатам американского Запада, чтобы поддержать избранных демократов перед промежуточными выборами.

Вашингтон, Елена Васильева

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