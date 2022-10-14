Россия и США обменялись информацией о стратегических вооружениях

Министерство иностранных дел России в пятницу, 14 октября, сообщило, что Москва и Вашингтон обменялись уведомлениями «О суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США в соответствии с Договором о #СНВ по состоянию на 1 сентября 2022 года о количествах стратегических наступательных вооружений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

В сообщении МИД России, говорится: «Россия и США обменялись в сентябре уведомлениями о числе стратегических наступательных вооружений по СНВ-3. При этом заявленное США количество не учитывает: 41 тяжёлый бомбардировщик В-52Н (объявлены переоборудованными) и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» (объявлены переоборудованными) и 4 шахтные пусковые установки МБР (переименованы в «учебные шахты»)».

«Российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжёлых бомбардировщиков и БРПЛ, как это предусмотрено пунктом 3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору, а также возражает против произвольной переквалификации ШПУ МБР, предназначенных для обучения, в не предусмотренную Договором категорию «учебных шахт» с целью невключения их в засчет», – сообщили в МИД России.

Москва, Иван Бабурин

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