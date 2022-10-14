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Пятница, 14 октября 2022, 20:00 мск

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Алиев заявил, что Макрон перечеркнул дружественные отношения между Парижем и Баку

Фото: официальный сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях саммита СНГ в Астане в пятницу, 14 октября, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона телеканалу France 2, заявил, что история отношений Парижа и Баку перечеркнуты, – сообщают СМИ.

Президент Азербайджана, в частности, сказал: «Мы всегда воспринимали действия предыдущих французских президентов, несмотря, конечно, на некоторый фактор армянской диаспоры во Франции, как сбалансированные, но действующее французское руководство, по существу, перечеркнуло все это. Президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями».

Напомним, что ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в ходе интервью на телеканале France 2 обвинил Азербайджан в развязывании войны в Нагорном Карабахе и оккупации территорий Армении.

Астана, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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