Минюст РФ расширил список иноагентов

Министерство юстиции России в пятницу, 14 октября, опубликовало новых фигурантов списка СМИ-иноагентов, в который вошли кинокритика Антона Долина*, журналисты Иван Жадаев*, Кирилл Харатьян*, Владимир Рувинский*, Вероника Куцылло* и Наталия Телегина*.

Кроме того, в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента за «осуществление политической деятельности» включены: главный редактор телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко*( финансирование – Украина), пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш (финансирование – Украина и США) * и соратник Навального Дмитрий Низовцев* (финансирование – Украина).

Кроме того, минюст РФ внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, «Молодежное демократическое движение «Весна»*. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, следует, что «Весну»* финансируют иностранные граждане.

Следует напомнить, что в конце сентября по иску прокуратуру Санкт-Петербурга суд с признал движение «Весна»* экстремистской организацией, а Росфинмониторинг внес движение «Весна»* в перечень террористов и экстремистов.

* СМИ-иноагенты

* Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента

Москва, Иван Бабурин

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