В США заявили о готовности применить санкции к неамериканским компаниям и лицам, поддерживающим российский ВПК

Министерство финансов США в пятницу, 14 октября, выступило с разъяснениями, согласно которым иностранные компании рискуют попасть под санкции США в случае поддержки российского военно-промышленного комплекса (ВПК), – сообщают СМИ.

В ответе американского минфина на вопрос, «рискуют ли иностранные компании попасть под санкции за поставку боеприпасов или других товаров военного назначения в Россию либо за поддержку российского ВПК», говорится однозначно – «Да».

«OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) готово использовать свои широкие полномочия в отношении неамериканских лиц, которые поставляют боеприпасы или оказывают иную поддержку военно-промышленному комплексу Российской Федерации, а также частным военным компаниям (ЧВК) или военизированным группам, участвующим или иным образом поддерживающим незаконные действия Российской Федерации. Это касается и поддержки военной операции на Украине», – заявили в минфине США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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