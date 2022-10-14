Киевский режим отказался признавать «Переходный кабинет» Тихановской

Председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко в пятницу, 14 октября, заявил, что Украина не признает «Объединенный переходный кабинет Беларуси» во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской из-за сомнений в ее политических позициях», – сообщает укрсинское издание Страна. ua со ссылкой на «Радио «Свобода»*.

В комментарии радиостанции Мережко сказал: «Позиция Тихановской по отношению к России и Путину недостаточно четкая. Она словно боится называть вещи своими именами. Например, четко сказать, что Россия является государством-террористом, агрессором и врагом белорусского народа. Кроме того, в ее окружении есть несколько сомнительных людей. Она также делала заявления, связанные с Украиной, которые вызвали непонимание в Украине»

Следует напомнить, что в августе текущего года Светлана Тихановская объявила о создании «коллективного исполнительного органа – Объединенного переходного кабинета».

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Киев, Иван Бабурин

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