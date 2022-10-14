Белый дом выделит Украине еще более 700 миллионов долларов на вооружение

Пресс-служба Белого дома в пятницу, 14 октября, сообщила, что президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $725 млн., – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном администрацией американского президента, говорится: «Президент США Джо Байден предоставил госсекретарю США полномочия осуществить выделение на общую сумму до $725 млн. оборонной продукции и услуг министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине».

Следует отметить, что ранее агентство Reuters сообщало, что США готовятся передать Киеву боеприпасы и бронеавтомобили Humvee в рамках нового пакета военной помощи на сумму в $725 млн.

Вашингтон, Иван Бабурин

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