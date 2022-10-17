«Будут приняты»: Боррель оценил перспективы санкций против Ирана

Пакет санкций в отношении Ирана ждет одобрение министров иностранных дел стран Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен, что ограничения будут согласованы.

«Предложен пакет санкций, чтобы поддержать женщин в Иране. Я уверен, что они будут приняты», – цитируют Борреля «Известия».

Перед согласованием у министров санкции были одобрены комитетом постоянных представителей стран ЕС. Поводом стали протесты после гибели задержанной полицией нравов Махсы Амини. Митинги переросли в столкновения с полицией, результатом которых стала гибель около 40 человек.

По официальной версии, Махсу Амини задержали за неправильное ношение хиджаба. В полиции у девушки случился сердечный приступ, и врачи не смогли спасти ее. Иракцы обвинили в ее смерти полицию нравов, женщины в знак протеста отрезали себе волосы и жгли хиджабы. Когда митингующие начали требовать смены правительства, власти Ирана заявили, что митинги стали итогом подстрекательства западных стран.

Брюссель, Наталья Рязанова

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