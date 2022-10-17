Венгрия отказалась тренировать украинских неонацистов

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в понедельник, 17 октября, заявил, что его страна не будет принимать участия в тренировочной миссии для украинских военных, – сообщает телеканал М1.

Комментируя решение Евросоюза о проведении обучающей миссии для украинских военных, Сийярто сказал: «Венгрия голосовала против этого решения. Будапешт не будет принимать участия в деятельности миссии и в ее финансировании, что допускается законодательством Евросоюза. Мы не будем участвовать в этой учебной миссии, и не будем направлять для нее никаких инструкторов».

«Задача правительства состоит в обеспечении безопасности страны и недопускания втягивания ее в украинский конфликт. Венгрия выступает за сохранение диалога с Россией. Если мы перекроем каналы связи с Россией, то потеряем даже надежду на мир», – заявил глава венгерской дипломатии.

Следует напомнить, что ранее главы стран-членов ЕС утвердили тренировочную миссию для украинских боевиков Украины. Расходы, которые запланированы только на начальный этап «учебной миссии» составят более 100 млн. евро.

Ранее сегодня, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что при участии «тренировочной миссии ЕС» планируется подготовить, как минимум, 15 тысяч украинских неонацистов для войны против России.

Будапешт, Иван Бабурин

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