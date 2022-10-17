КГБ Белоруссии: Террористов будем уничтожать

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель в понедельник, 17 октября, заявил, что КГБ республики по отношению к террористам намерен действовать решительно и уничтожать их, – сообщает минское агентство БелТА.

Тертель, в частности, сказал: «В субботу наши коллеги из МВД задержали нескольких лиц, которые готовили теракты на ряде объектов Белоруссии по инициативе BYPOL, который курируется полностью польскими службами. Мы будем действовать решительно – на уничтожение. Просто террористов будем уничтожать».

«Всех сотрудников КГБ ждет упорная, тяжелая работа. Потому что независимость и мир даются большой ценой», – заявил глава белорусского КГБ и призвал сотрудников комитета «в нынешних условиях проявлять мудрость, авторитет, чтобы успокоить ситуацию, если надо будет».

Минск, Иван Бабурин

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