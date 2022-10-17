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NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:16 мск

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В ходе обмена пленными две украинки-военнослужащие пожелали остаться в России

Минобороны России в понедельник, 17 октября, сообщило, что в результате переговоров с украинской стороной более 100 российских граждан, в том числе моряков, возвращены в РФ. В ходе переговоров по обмену две украинки попросили оставить их в России.

В российском минобороны, в частности, рассказали, что «украинской стороне были переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ. Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации. Все освобожденные в кратчайшие сроки будут доставлены в медучреждения столицы для лечения и реабилитации».

«17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года. Обмен прошел при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой», – сообщили в оборонном ведомстве России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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