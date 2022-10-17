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Четверг, 20 октября 2022, 18:16 мск

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Оттава ввела санкции против помощника президента, актеров, журналистов, спортивного комментатора и телеканала

Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, в понедельник, 17 октября, заявила, что ее страна расширила антироссийские санкции и внесла в санкционный список 34 физических лица и одну организацию, которые причастны к «распространению дезинформации», – сообщают СМИ.

В заявлении главы канадского МИД, опубликованном на сайте правительства страны, говорится, что дополнительные санкции вводятся в связи «с распространением дезинформации о неоправданном вторжении России и попыткой аннексии украинской территории».

Под канадские санкции попали помощник президента России Владимир Мединский, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, военкор Александр Коц, телеканал «Звезда» и другие.

Оттава, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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