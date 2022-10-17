Байден готовится принять меры в отношении Саудовской Аравии

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 17 октября, заявила, что президент США Джо Байден примет меры в отношении Саудовской Аравии после консультаций с конгрессом, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Карин Жан-Пьер сказала: «На данном этапе у президента есть время для проведения консультаций и переговоров, которые позволят ему принять решение. Он определенно желает провести консультации с конгрессом. Возможные шаги Вашингтона в отношении Эр-Рияда предполагают изменения в подходе США к оказанию помощи в сфере безопасности и связаны с недавним решением ОПЕК+ сократить добычу нефти».

«Президент неоднократно говорил о необходимости изменить тип отношений США с Саудовской Аравией», – заявила пресс-секретарь администрации Байдена.

Вашингтон, Иван Бабурин

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