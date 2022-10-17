МИД России: Демилитаризации ЗАЭС полностью исключена

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник, 17 октября, заявил, что Россия полностью исключает демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Воронцов сказал: «Демилитаризация Запорожской АЭС и периметра вокруг нее неизбежно станет причиной снижения уровня защищённости объекта. Она приведет к росту угрозы совершения террористических актов и повышения возможности контрнаступления украинских военных. Объект крайне важен, и он не может оставаться без охраны ни на минуту»

«Российские подразделения Росгвардии Запорожскую АЭС без защиты не оставят», – заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИДа.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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