Госдеп: Мир сам себя не организует. Это должны делать США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Стэнфордском университете в понедельник, 17 октября, заявил, что, если США не будут организовывать мир, то образовавшейся вакуум заполнят «плохие вещи», – сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию, организованную на сайте госдепа.

В ходе своего выступления глава американской дипломатии сказал: «С нашей точки зрения, это соревнование за форму того, что будет после следующего за холодной войной периода. Чьи ценности будут отражены. У нас простой выбор – мир сам себя не организует. Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух – ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями; или, того не лучше, – никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие».

Вашингтон, Иван Бабурин

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