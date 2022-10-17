Лиз Трасс отказалась уходить в отставку, чтобы продолжать «действовать в национальных интересах»

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в понедельник, 17 октября, в интервью британским телеканалам заявила, что не будет уходить в отставку, потому что должна действовать в интересах страны, – сообщают СМИ.

Глава британского правительства, в частности, сказала: «Я была избрана на нынешний пост для того, чтобы проводить политику в интересах страны. Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом. Это мой посыл коллегам. Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах».

Следует отметить, что ранее сегодня депутаты британского парламента от правящей Консервативной партии Криспин Блант, Эндрю Бриджен публично призвали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс подать в отставку на фоне турбулентности на финансовых рынках и снижения рейтинга тори после презентации программы налоговых реформ правительства.

Лондон, Иван Бабурин

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