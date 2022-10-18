Американский сенатор объявил Арктику потенциальным центром конфликта с Россией

Арктика из-за глобального потепления становится перспективной с точки зрения новых транспортных маршрутов. Вместе с тем, это превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией. Об этом в интервью CNN заявил сенатор от штата Мэн Ангус Кинг.

«Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта», – отметил американский политик.

По его словам, изменение климата уже привело к повышенному интересу к Арктике со стороны мировых держав. Регион интересен запасами энергоносителей и минералов, а также морскими транспортными путями.

По оценкам ученых, за последнюю четверть века исчезли 75% арктических льдов. В ближайшие годы в Арктике могут появиться летние сезоны, когда Северный полюс не будет покрыт льдами, что приведет к сокращению транспортных маршрутов на 15 дней. «Это огромное экономическое преимущество. Однако не стоит забывать, что России принадлежит более половины арктического побережья», – добавил журналист CNN Борис Санчес.

На что Кинг предположил, что в Арктике возможен конфликт между Россией и США. Сенатор указал на критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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