Не выстоит и месяца: названы сроки поражения Украины без помощи США и НАТО

Без военной поддержки США и НАТО Украина не сможет продержаться и месяца. Такое мнение высказал издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.

По его словам, правительство Владимира Зеленского полностью зависит от «беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО». «Без нее Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяца», – считает он.

Также Саймс усомнился в целесообразности решения американской администрации предоставить Киеву право вето на любые договоренности между Россией и США, затрагивающие Украину.

Кроме того, по его мнению, планы Североатлантического альянса во что бы то ни стало поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, являются большой ошибкой. «Было бы серьезной ошибкой считать, что НАТО должна поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не пытаясь найти дипломатическое решение конфликта, иначе он легко может выйти из-под контроля», – заявил политолог.

Из-за угрозы эскалации между США и Россией в случае прямого участия Вашингтона в украинском конфликте Киеву необходимо искать мирные способы урегулирования кризиса, считает он. При этом Саймс не верит в то, что Зеленский легко согласится на мирное урегулирование кризиса, но не исключил, что подобное желание усилится на Западе в ближайшее время, пишет «Газета.Ru».

В то же время гендиректор американского издания призвал Украину перестать диктовать США требования по поставкам оружия. «Киев вправе принимать собственные решения, но он не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет ее получать, особенно когда речь идет о самом существовании членов альянса», – отметил политолог.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Стэнфордском университете, заявил, что Вашингтон должен противостоять России на Украине, в противном случает могут возникнуть конфликты в других частях мира. По его мнению, если США сейчас откажутся от поддержки Киева, «есть риск открыть ящик Пандоры». В этом случае другие страны извлекут из этого урок, что в итоге «спровоцирует конфликты в других частях мира», – указал Блинкен.

Москва, Наталья Петрова

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