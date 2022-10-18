Хорватия выступила против военной подготовки украинских неонацистов на своей территории

Президент Хорватии Зоран Миланович на брифинге во вторник, 18 октября, заявил журналистам, что его страна выступает против подготовки на территории своей страны украинских боевиков, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Миланович сказал: «Я не поддерживаю эту идею, потому что я не поддерживаю вовлечение Хорватии в эту войну больше, чем следовало бы. Я как верховный главнокомандующий этого не одобряю».

Напомним, что вчера, в понедельник, 17 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что его страна не будет участвовать миссии Евросоюза по военной подготовке украинских неонацистов.

Загреб, Иван Бабурин

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