Российские стратегические ракетоносцы совершили полет над Тихим океаном и над двумя морями

Министерство обороны России во вторник, 18 октября, сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей.

В сообщении телеграм-канале российского оборонного ведомства говорится, что продолжительность полета российских ракетоносцев составила более 12 часов.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота. В ходе выполнения полетного задания экипажи самолетов Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе», – сообщили в минобороны РФ.

В российском военном ведомстве также отметили: «Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Москва, Иван Бабурин

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