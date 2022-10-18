НАТО в ближайшее время вооружит Украину сотнями систем борьбы с беспилотниками

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Берлинском форуме внешней политики во вторник, 18 октября, заявил, что альянс в ближайшее время передаст Киеву сотни единиц оборудования для радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «НАТО в ближайшие дни доставит на Украину системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех».

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»