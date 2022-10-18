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NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:18 мск

Новости Политика

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НАТО в ближайшее время вооружит Украину сотнями систем борьбы с беспилотниками

Фото: www.nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Берлинском форуме внешней политики во вторник, 18 октября, заявил, что альянс в ближайшее время передаст Киеву сотни единиц оборудования для радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «НАТО в ближайшие дни доставит на Украину системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех».

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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