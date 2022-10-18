Лавров: Смысла сохранять свое прежнее присутствие в Европе – нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу во вторник, 18 октября заявил, что Россия не видит смысла сохранять прежнее присутствие в Западных странах, – сообщает МИД России.

В ходе встречи с будущими дипломатами Сергей Лавров сказал: «Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное – там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь».

«В настоящее время министерство иностранных дел России проводит географическую переориентацию своей деятельности, как за рубежом, так и в центральном аппарате и будет переносить «центр тяжести» на страны, готовые сотрудничать с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе и искать перспективные совместные проекты», – отметил глава российского МИДа.

Обращаясь выпускникам вузов, принятым на дипломатическую службу министр иностранных дел России, заявил: «Мы переживаем без преувеличения переломный момент, а точнее эпоху – это будет длительный период. В таких условиях важно отстаивать не только экономические и социальные интересы страны и граждан, но и чувство национальной гордости, чести и защиты исторического наследия».

Москва, Иван Бабурин

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