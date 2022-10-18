ОАЭ выделят Украине 100 миллионов долларов гуманитарной помощи

Государственный министр международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Рим бинт Ибрагим аль-Хашими во вторник, 18 октября, сообщила, что президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поручил выделить дополнительную гуманитарную помощь в размере 100 млн. долларов жителям Украины, пострадавшим от кризиса, – сообщает газета «Имарат аль-Яум».

Как сообщает издание, министр международного сотрудничества ОАЭ сказала: «Решение о выделении дополнительной помощи исходит из убеждения президента в важности человеческой солидарности, особенно в случаях войны и конфликта, и является частью постоянных усилий ОАЭ по смягчению гуманитарных последствий украинского кризиса. За последние месяцы Эмираты предоставили аналогичную помощь гражданам Украины, а также запустили несколько рейсов с гуманитарной помощью для украинских беженцев в Польше и Молдавии».

Абу-Даби, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»