Израиль ответит Украине на ее запрос о системах ПВО в четверг

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поговорит по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в четверг, 20 октября, и ответит на запрос Киева о поставках систем ПВО, – сообщает во вторник, 18 октября, израильская газета Yedioth Ahronoth.

Издание, в частности, пишет, что «премьер-министр Яир Лапид проведет телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в этот четверг, в ходе которого министр иностранных дел (Украины) представит ему (Яиру Лапиду) официальную заявку на получение систем ПВО от Израиля».

В свою очередь, новостной сайт Ynet сообщает, что неназванный высокопоставленный сотрудник службы безопасности Израиля сказал о том, что «он сомневается, что разговор изменит позицию Израиля. Израиль сопротивляется предоставлению Киеву оборонительного или наступательного оружия, пытаясь защитить свои деликатные отношения с Москвой».

«Министерство иностранных дел Израиля решило дистанцироваться от призыва одного из министров предоставить Украине военную помощь», – сообщил источник из служб безопасности Израиля агентству Ynet.

Ранее сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна в течение дня направит правительству Израиля «официальную ноту с просьбой незамедлительно предоставить Киеву системы ПВО».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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