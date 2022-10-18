Суровикин: СВО подтвердила эффективность авиации и средств ПВО

Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин во вторник, 18 октября, заявил, что спецоперация на Украине подтвердила эффективность имеющихся на вооружении России авиационных комплексов и средств ПВО, – сообщает телеканал Россия-24.

В интервью телеканалу Суровикин сказал: «Новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал» хорошо зарекомендовали себя по поражению объектов. Авиация выполнила более 34 тысяч боевых вылетов, применено свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения. Самолет пятого поколения Су-57 в каждом вылете решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей».

«Беспилотной авиацией выполнено более восемь тысяч вылетов, а ударными беспилотниками уничтожено более 600 объектов украинских войск», – сообщил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации.

Что касается обстановки на месте, Сергей Суровикин сказал, что «в целом обстановку в зоне проведения спецоперации можно охарактеризовать как напряженную».

«Противник не оставляет попыток атаковать позиции ВС РФ, прежде всего, это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений. Украинский режим стремится прорвать нашу оборону, подтягивает на передовую все резервы, в основном – силы территориальной обороны, не прошедшие курс подготовки. Фактически Киев обрекает их на уничтожение», – сообщил генерал армии Сергей Суровикин.

Кроме того, командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО сказал, что «ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. При этом Россия не стремится к высоким темпам продвижения, бережет каждого солдата и методично «перемалывает» наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения».

Москва, Иван Бабурин

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