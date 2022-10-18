Суровикин: Киевский режим готовится применить запрещенные методы ведения войны в районе Херсона

Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин во вторник, 18 октября, заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, – сообщили в минобороны России.

В интервью, размещенном на телеграм-канале минобороны РФ, генерал армии Сергей Суровикин говорит, что «на херсонском направлении сложилась непростая ситуация. Есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, по самому городу без разбора целей. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. В результате попаданий реактивных снарядов «Хаймарс» повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате, в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням».

«Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами – как в самих ВСУ, так и среди мирного населения. Задача в этих условиях – сохранение жизни мирных граждан. ВС РФ, прежде всего, обеспечат безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения. Дальнейшие действия будут зависеть от военно-тактической ситуации», – сказал Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации.

Отметим, что Врио губернатора Херсонской области сегодня вечером сообщил, что принято решение о перемещении жителей ряда муниципалитетов на левый берег Днепра.

Москва, Иван Бабурин

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