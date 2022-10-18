Жителей Херсонской области призвали переместиться на левый берег Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вечером во вторник, 18 октября, объявил об организованном перемещении гражданского населения на левый берег Днепра.

В своем телеграмм канале Владимр Сальдо разместил видеообращение, в котором говорит следующее: «Уважаемые жители Херсонской области! Вы все знаете, что Украина объявила тотальную, бескомпромиссную войну России, всем нам. Мы все знаем как тяжело переносит Донбасс ежедневные обстрелы, сколько гибнет невинных людей от артиллерийских и ракетных обстрелов мирных городов. Подобную участь Киев готовит и для Херсона. Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины».

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу», – заявил Владимир Сальдо.

Врио губернатора Херсонской области также призвал всех жителей региона «сохранять спокойствие, не слушать паникеров».

«Херсонская область остается под надежной защитой российской армии. Наше дело правое. Мы это знаем и это знает наш враг. И победа будет за нами!», – закончил свое выступление Владимр Сальдо.

Херсон, Иван Бабурин

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