российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:19 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Словакии начались учения НАТО с участием украинских боевиков

Фото: glavcom.ua

Серия учений блока НАТО European Shield (Европейский щит) с участием украинских боевиков начались во вторник, 18 октября, в Словакии, – сообщают словацкие СМИ.

Пресс-секретарь минобороны Штефан Земанович, в частности, сказал: «Одновременно на нескольких военных полигонах республики во вторник начались международные учения European Shield, в которых, помимо 700 представителей армий стран НАТО, принимают участие также 200 военнослужащих из Украины. Учения были одобрены правительством Словакии. Целью учений являются отработка совместных действий и тактики, а также обмен боевым опытом с украинскими военнослужащими».

Братислава, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,