В Словакии начались учения НАТО с участием украинских боевиков

Серия учений блока НАТО European Shield (Европейский щит) с участием украинских боевиков начались во вторник, 18 октября, в Словакии, – сообщают словацкие СМИ.

Пресс-секретарь минобороны Штефан Земанович, в частности, сказал: «Одновременно на нескольких военных полигонах республики во вторник начались международные учения European Shield, в которых, помимо 700 представителей армий стран НАТО, принимают участие также 200 военнослужащих из Украины. Учения были одобрены правительством Словакии. Целью учений являются отработка совместных действий и тактики, а также обмен боевым опытом с украинскими военнослужащими».

Братислава, Иван Бабурин

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