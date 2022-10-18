В руководстве США заявили, что приход к власти «талибов»* в Афганистане стал «неожиданностью»

Глава госдепа США Энтони Блинкен заявил, что падение правящего режима в Афганистане и приход к власти «талибов»* летом 2021 года стало для действующей американской администрации полной неожиданностью, – сообщают СМИ.

В интервью для документального фильма о первом годе президентства Джо Байдена Блинкен сказал: «Я искренне считал, что у нас будет уверенное посольское присутствие в Кабуле совершенно точно в течение года и в значительной части следующего года. Все, что мы делали и планировали, опиралось на такие ожидания».

Следует отметить, в документальном фильме «Год первый: политическая одиссея» описывается, в том числе, бегство США из Афганистана как одна из главных неудач начала правления Джо Байдена.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

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