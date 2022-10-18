В Молдавии не исключили мобилизацию из-за украинских беженцев

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый во вторник, 18 октября, заявил, что Кишинев объявит мобилизацию в случае радикальных изменений на Украине или увеличения потока беженцев, – сообщает телеканал ТВР – Молдова.

В интервью телеканалу Носатый сказал: «Кишинев объявит мобилизацию, если ситуация на Украине радикально изменится или если поток беженцев увеличится. Необходим тщательный анализ, и, если это действительно необходимо, будет проведена частичная мобилизация, чтобы подготовить и повысить способность вооруженных сил реагировать на угрозы. Мобилизация – процесс сложный, я не думаю, что страна «доберется» до полной мобилизации».

Кишинев, Иван Бабурин

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