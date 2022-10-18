МИД РФ: Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН во вторник, 18 октября, заявил, что Россия никогда не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Воронцов сказал: «Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает. В то же время серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия)»

«С учетом недавних заявлений Киева о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России это вдвойне недопустимо и категорически неприемлемо», – заявил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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