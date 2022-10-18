Пентагон пока ничего не заплатил Маску за системы связи Starlink на Украине

Пресс-секретарь министерства обороны США бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 18 октября, заявил, что Пентагон пока не выплачивало каких-либо средств компании SpaceX за обеспечение работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга представитель американского оборонного ведомства также сказал: «Если говорить о более широком вопросе обеспечения Украины спутниковой связью, мы обсуждаем это со SpaceX и с другими компаниями, выясняя, как лучше предоставить данные услуги».

Отметим, что накануне американское издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что минобороны США рассматривает возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.

Вашингтон, Иван Бабурин

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