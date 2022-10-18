Саудовская Аравия изъявила желание присоединиться к БРИКС

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса во вторник, 18 октября, заявил, что Саудовская Аравия хочет войти в альянс стран БРИКС, – сообщает местная радиостанция SABC.

Радиостанция сообщает, что президент ЮАР в минувшие выходные посетил Саудовскую Аравию с целью налаживания и упрочения торговых и деловых связей между двумя странами. В ходе переговоров, по словам Рамафосы, выяснилось, что Саудовская Аравия хочет войти в состав стран БРИКС.

«В следующем году страны БРИКС соберутся на саммит под председательством ЮАР. И этот вопрос будет рассматриваться. Уже несколько государств обращались к другим странам-членам, и мы дали им один и тот же ответ, сказав, что это будет обсуждаться партнерами по БРИКС, и после этого будет принято решение. Вступление Саудовской Аравии в БРИКС принесет серьезные изменения для стран-партнеров по объединению», – заявил глава ЮАР, вернувших из Эр-Рияда.

Претория, Иван Бабурин

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