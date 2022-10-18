В ООН заявили, что к военно-биологической деятельности США на Украине есть вопросы

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН во вторник, 18 октября, зачитал заявлении России, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Китая, Кубы, Никарагуа, Сирии, в котором говорится, что к военно-биологической деятельности США на Украине по-прежнему остаются вопросы, – сообщают СМИ

Зачитывая заявление группы стран, российский дипломат сказал следующее: «Констатируем, что вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию. В целях урегулирования сложившейся ситуации призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении) возможности, включая механизм статьи 6 Конвенции в связи с военно-биологической деятельностью США НА Украине».

В Статье 6 КБТО говорится – «любое государство-участник КБТО, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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