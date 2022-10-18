О надвигающейся «битве за Херсон» сообщил замглавы региона

Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов в ночь на 19 октября, заявил, что в самое ближайшее время начнется битва за Херсон.

В видеообращении, размещенном на своем телеграм-канале, Стремоусов сказал: «Не исключены обстрелы города Херсона, не исключены обстрелы правобережной части Херсонской области. Мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску».

«Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца! Нацистов в город мы не пустим», – заявил замглавы Херсонской области.

Ранее во вторник, 18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также объявил, что жителей правобережных муниципалитетов в Херсонской области эвакуируют на левый берег Днепра и призвал «сохранять спокойствие, не слушать паникеров».

Командующий объединенной группировкой сил в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин также заявил о существующей прямой угрозе жизни для проживающих в Херсоне.

Херсон, Иван Бабурин

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