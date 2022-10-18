Для ускорения поставок оружия Киеву администрация США попросила дополнительных полномочий

Белый дом во вторник, 18 октября, обратился с заявлением к Конгрессу США с просьбой предоставить администрации Соединенных Штатов, которые позволят ускорить передачу оружия Украине, – сообщает РИА Новости.

В заявлении Белого дома по законопроекту «о полномочиях в области национальной обороны на 2023 финансовый год» говорится, что речь идет о создании так называемых Фонда приобретения критических важных боеприпасов и Счета передачи оборонного экспорта. Основанием для такого запроса администрации послужили «уроки, извлеченные из текущих усилий США по предоставлению Украине дополнительной помощи».

В заявлении администрации Конгрессу США, в том числе, говорится: «В своем текущем варианте законопроект не дает таких полномочий. Без запроса на дополнительные полномочия военно-промышленная база США, вероятно, будет по-прежнему сталкиваться с проблемой удовлетворения резко возросшего спроса, что приведет к затягиванию сроков поставок критически важных боеприпасов или систем вооружений союзникам и партнерам США, необходимых для поддержки проведения длительных операций».

Следует отметить, что в случае одобрения, дополнительные полномочия, которыми наделит Конгресс администрацию США, будут добавлены в законопроект, который в настоящее время находится в разработке у Сената. Как ожидается, голосование по документу, может начаться в ноябре текущего года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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