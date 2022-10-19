Кадыров высказался о введении военного положения в новых регионах России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в среду, 19 октября, заявил, что полностью поддерживает решение о военном положении в четырех новых регионах России и что надо «стереть в порошок тех, кто отдает приказы об обстрелах российских территорий».

В частности, в своем телеграм-канале Кадыров написал: «Отличные решения приняты сегодня Верховным Главнокомандующим. Очень верные и долгожданные! Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России»

«Я всегда подчеркивал, что народ вышел на референдум, чтобы мы защитили его от фашистов. И теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось от этой фашистско-бандеровской хунты. Считаю так – рыба гниет с головы, поэтому и начинать надо с верхушек. Сначала в порошок стереть тех, кто отдает приказы обстреливать наши территории, чтобы ощутили на себе участь мирных граждан, а только затем браться за рядовых солдат, которые, к слову, сотнями сдаются в плен и жалуются, как их вылавливают на улицах украинских городов и силой отправляют в мясорубку», – заявил глава Чеченской республики.

Грозный, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»