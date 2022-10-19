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NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:21 мск

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Диппредставительства Украины вербуют наемников среди террористов из Центральной Азии

Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин на конференции высокого уровня по международному и региональному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, которая состоялась в Душанбе в среду, 19 октября, заявил, что украинские дипломатические представительства вербуют наемников из числа участников террористических организаций, отдавая преимущество выходцам из стран Центральной Азии, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Тарабрин сказал следующее: «Уже не говорю о вербовке некоторыми странами и украинскими диппредставителями, в нарушение Венской конвенции о диппредставительстве, боевиков из международных террористических организаций с целью их задействования на стороне киевского режима. При этом приоритет отдается выходцам из Центральной Азии.

Душанбе, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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