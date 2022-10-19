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Четверг, 20 октября 2022, 18:21 мск

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В Совфеде заявили, что «срочников» в зону СВО отправлять не будут

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в среду 19 октября, заявил, что введение военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не предполагает участие в специальной военной операции (СВО) военных, проходящих срочную службу, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, будут ли проходящие срочную службу привлекаться для участия в СВО в связи с введением военного положения в новых регионах, Бондарев сказал: «Нет, не будут. До этого было определено, где могут принимать участие «срочники».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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